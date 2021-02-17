Белгород, , 13:50 — REGNUM Военнослужащий воинской части скончался в больнице Белгорода. У новобранца выявили менингококковую инфекцию в тяжёлой форме, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ.

Солдат-срочник обратился в медпункт воинской части с жалобами на плохое самочувствие 11 января 2021 года. В этот же день было принято решение направить новобранца для лечения в городскую больницу. 12 января новобранца перевели в инфекционную клиническую больницу, где ему поставили диагноз «менингококковая инфекция в тяжёлой форме».

«Военнослужащему оказывалась вся необходимая медицинская помощь, однако из-за скоротечности и тяжести протекания заболевания спасти его не удалось», — заявили в Минобороны.

По данным издания «Моё-online», 19-летнего студента Воронежского технологического университета призвали в армию в ноябре 2020 года, в начале декабря он прибыл в часть в Белгороде. Родственники считают, что солдата можно было спасти, но врачи опоздали с лечением.