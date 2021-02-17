Краснодар, , 13:47 — REGNUM Крыша жилого многоквартирного дома просела под тяжестью снега в Курганинском районе Краснодарского края 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Сообщение о происшествии поступило спасателям около 00:10. Выяснилось, что из-за большого количества снега получила повреждения кровля двухэтажного 16-квартирного дома. Площадь повреждения составила 150 кв. м при общей площади кровли в 700 кв.м. Пострадавших нет, коммунальные коммуникации повреждений не получили.

Из дома были эвакуированы четыре человека, их разместили у родственников. Остальные жильцы от расселения отказались.

На месте работают спасатели — они убирают просевшую часть кровли, затем начнутся работы по ее восстановлению.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани вот уже несколько суток подряд не прекращаются снегопады, высота снежного покрова достигает 70 см.