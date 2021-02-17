Томский район, Томская область, , 13:15 — REGNUM В посёлке Зональная станция Томского района Томской области 17 февраля произошёл хлопок газовоздушной смеси в одном из пяти котлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС России.

Из-за хлопка частично разрушилась изоляция лёгкой обмуровки котла, пояснили в ведомстве.

Никто не пострадал. На жизнеобеспечение посёлка происшествие также не повлияло. Работа котельной продолжается в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве 16 февраля взорвались два резервуара с топливом.

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