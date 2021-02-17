Благовещенск, , 13:03 — REGNUM По предварительной версии следствия дети потеряли сознание в гимназии №1 в Благовещенске из-за распылённого средства, «предназначенного для необходимой обороны с раздражающим веществом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Амурской области.

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По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Средство, из-за которого дети потеряли сознание, распылил один из учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области в гимназии №1 в течение учебного дня 17 февраля сразу трое детей потеряли сознание. К школе съехались экстренные службы — скорая помощь, пожарные, полиция.