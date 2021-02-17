Джакарта, , 12:58 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили об опасности наводнений в шести провинциях, сообщает Detik.

Предупреждение, как ожидается, будет действовать с 18 по 19 февраля 2021 года в провинциях Бантен, Джакарта, Западная Ява, Центральная Ява, Джокьякарта и Восточная Ява.

В столице Индонезии заявили, что пять регионов и 60 округов могут пострадать от сильных дождей.

Предупреждение о наводнении объявлено в 22 провинциях Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Джаяпуре провинции Папуа.

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