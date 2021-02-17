Афины , , 22:48 — REGNUM Электроснабжение и водоснабжение Аттики, самого населённого региона Греции, которые были отключены из-за проблем, вызванных тяжелыми погодными условиями в стране. Восстановление работы этих систем обсуждалось на совещании в службе гражданской защиты 17 февраля под председательством министра гражданской защиты и кризисного управления Никоса Хардалиаса. Об этом сообщает AMNA.

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Как объяснил Хардалиас, что подавляющее большинство проблем в электросети будет устранено к вечеру 17 февраля, а восстановление электроснабжения является для властей приоритетом. Он сказал, что сеть сильно пострадала: сотни деревьев, обрушенных снегопадом, повалили линии электропередач, особенно в северной и восточной Аттике. В Греции случился один из худших периодов плохой погоды и сильного снегопада за последние 20 лет.

Как агентство гражданской защиты, так и армия мобилизованы, чтобы помочь греческому оператору распределительной электросети восстановить связь десятков районов столицы страны, оставшихся без электричества.

Хардалиас отметил уникальность обрушившегося на страну шторма. Это первый случай, когда погодное явление затронуло энергосистему не выборочно в регионах, а сразу по всей стране.