Махачкала, , 12:53 — REGNUM В результате схода лавины в Цунтинском районе Республики Дагестан накрыло часть дороги межмуниципального значения Кидеро — Шаури — Агвали. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 10:20 (совпадает с мск — ред.) 17 февраля от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги Кидеро — Шаури — Агвали сошла снежная лавина общим объёмом 45 тысяч куб. метров. Лавина вышла на полотно дороги», — говорится в сообщении.

Также указывается, что имеется объездная дорога через Бежтинский участок и что в результате произошедшего нет жертв и разрушений. Кроме того, уточняется, что на расчистку дороги, которая будет проводиться до 15:00, направлено две единицы техники и семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области предупредили об угрозе схода лавин, которая прогнозируется в 11 районах Сахалина.