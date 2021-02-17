Подольск, Московская область, 17 февраля 2021, 12:42 — REGNUM В Московской области девять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие, сообщает 17 февраля пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
Авария произошла в 8:50 на 36-м километре трассы М-2 «Крым» в Подольске. Транспортные средства следовали в попутном направлении.
«В результате ДТП пострадавших нет. Авария произошла из-за фуры, остальные участники ДТП — легковые автомобили», — цитирует СМИ слова представителя пресс-службы.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 февраля в Москве на МКАД столкнулись два грузовика, перекрыв две полосы движения.