Барнаул, , 12:34 — REGNUM Неутешительную статистику увеличения смертности при пожарах обнародовали власти Алтайского края: с начала 20 201 года количество огненных ЧП в регионе увеличилось на 22%, а число погибших в них — на 50%. Подробности сообщает официальный сайт краевого правительства.

Как сообщил в ходе заседания региональной комиссии по ЧС губернатор региона Виктор Томенко, на утро 16 февраля, в регионе произошло уже 646 пожаров, тогда как в 2019 году на эту дату было зарегистрировано 529 пожаров. С начала текущего года в них погибли 42 человека (в прошлом году — 28).

«Это очень большие цифры. Мы очень сложно начали год. Низкие температуры в первой декаде января привели к тому, что все системы электроснабжения, обеспечения электроэнергией, тепловые приборы и приспособления, которые люди использовали, привели к всплеску пожаров, увеличению числа погибших. Я давал поручение подготовить дополнительные меры. Они выработаны, работа началась», — заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Вместе с тем, по оценке заместителя начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николая Шнайдера, в регионе порядка 250 населенных пунктов (из более 1600) находятся за рамками нормативного времени прибытия пожарных подразделений. Для решения этой проблемы в Главном управлении МЧС России разработана концепция развития добровольной пожарной охраны, которая предусматривает создание подразделений добровольной пожарной охраны в отдаленных, малочисленных населенных пунктах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новогодние праздники жители Алтайского края встретили при аномально низких температурах. Именно тогда в регионе начались пожары, в которых погибли люди. Только за четыре дня 2021 года на Алтае случилось около 80 пожаров, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

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