Тбилиси, , 12:36 — REGNUM В Грузии на двух участках трассы международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс, идущей к границе с Россией, 17 февраля запретили проезд для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, запрет ввели на участках Гудаури — Коби и Млета — Гудаури. Ограничение ввели из-за обильного снегопада и резкого снижения температуры воздуха.

Сообщается, что на участках высокий уровень опасности схода снежных лавин.

Как передавало ИА REGNUM, на таможенном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии из-за снегопада закрыт проезд в Грузию с 20:00 15 февраля. На границе скопились сотни большегрузов.

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