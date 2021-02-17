Йошкар-Ола, , 12:27 — REGNUM По итогам 2020 года в Марий Эл выявлено 513 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, уровень наркопреступлений соответствует показателю предыдущего года. 78,5% в структуре таких преступлений соответствуют ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Пресечена деятельность трех лабораторий по производству наркотических средств. Из незаконного оборота по возбужденным уголовным делам за 2020 год изъято свыше 36 кг наркотических средств.

Значительно выросло число наркопреступлений, совершенных группой лиц — на 41,8%, или с 55 до 78 деяний.

По требованиям прокуроров заблокировано 117 сайтов, где рекламировались наркотические средства. 36 водителей с диагнозом «наркомания» лишены права управления автомобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии будут судить 25-летнего жителя Йошкар-Олы, которого обвинили в наркопреступлениях. Ему инкриминируют 150 эпизодов преступной деятельности.

Читайте также: Жителя Марий Эл обвинили в Чувашии в 150 наркопреступлениях