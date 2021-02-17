Брисбен, Австралия, , 12:24 — REGNUM В Австралии несколько сотен детёнышей австралийской зеленой черепахи были выброшены на пляж Каприкорн-кост, расположенный в 800 км от Брисбена. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что это произошло из-за того, что черепахи проглотили фрагменты пластиковых пакетов или кусочки изделий из пластмассы.

«Детеныши питаются планктоном у поверхности воды и не делают различий между пищей и плавающим мусором», — сообщил главный научный сотрудник министерстве окружающей среды Кол Лимпус.

Учёный уточнил, что популяция зеленых австралийских черепах сокращается в течение нескольких последних лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований (NOAA), наибольшая угроза морским черепахам находится на территории США. Животные погибают, случайно попадая в руки рыбаков, запутываясь в мусоре или во время встречи с морскими судами.

Согласно проведенному в 2016 году исследованию, удаление мусора с пляжей позволит увеличить число черепашьих гнездо на 200%. Кроме того, вылупившихся из яиц черепашат дезориентируют многочисленные на пляжах источники света, из-за чего они не могут добраться до моря.

Читайте также: Причины влечения морских черепах к пластиковым отходам выяснили ученые