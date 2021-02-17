Архангельск, , 12:21 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Перми. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, директора организации подозревают в неуплате налогов.

«По версии следствия, руководитель транспортной организации, зарегистрированной в одной из квартир Архангельска, умышленно уклонилась от уплаты налогов на сумму более 17 млн. рублей путем включения в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации ложных сведений о расходах и подлежащих вычету суммах НДС по фиктивным сделкам», — сообщили в ведомстве.

На имущество предпринимателя наложен арест. В ходе допроса обвиняемая вину не признала.