Москва, , 12:15 — REGNUM ФСБ России пресекла деятельность межрегионального экстремистского сообщества, задержав 19 его участников в четырех регионах страны. Видео задержания радикалов опубликовано 16 февраля ТАСС.

Спецоперации прошли в феврале в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. В результате задержаны члены группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Центр общественный связей ФСБ.

На видео запечатлён момент штурма одной из квартир. Силовики проникли в жилище через окно.

«За спину [руки]!» — говорит одному из задержанных правоохранитель.

Одна из операций прошла в лесу в Карачаево-Черкесии. Там нашли тайник с оружием и взрывными устройствами.

Отмечается, что задержанные пропагандировали идеологию группировки, вербовали новых сторонников, а также намеревались совершить диверсии и теракты на Северном Кавказе. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации.

Читайте также: ФСБ разоблачила исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе