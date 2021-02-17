Ижевск, , 12:14 — REGNUM В отношении депутата муниципального образования «Камбарское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, депутат, который также является директором коммерческой организации, заключил контракт о нанесении дорожной разметки в Камбарке. Контракт в полном объеме выполнен не был, однако в документы были внесены сведения о 100%-ном выполнении работ. Таким образом сумма присвоенных бюджетных средств составила 203,3 тыс. рублей.

В компании проведены обыски, изъяты необходимые документы, допрашиваются свидетели. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФАС России (федеральной антимонопольной службе) сообщили, что в Удмуртии была разработана карта комплаенс-рисков в соответствии с Национальным планом развития конкуренции на 2018−2020 годы органами власти. Система необходима для обеспечения соответствия деятельности органа власти требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений. Карта содержит описание комплаенс-риска и оценивает причины и возможности его возникновения, а также описывает вероятные последствия. Каждому риску присваивается определенный бал. Эта практика была признана антимонопольным ведомством одной из самых эффективных.

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