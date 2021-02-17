Барнаул, , 12:09 — REGNUM Власти Алтайского края провели заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсудили подготовку к повадку. Как сообщает официальный телеграмм канал краевого правительства, не исключено, что весна в регионе может стать неспокойной.

Основным неблагоприятным фактором является избыточное увлажнение почвы на большей части территории края, что существенно снижает проникновение талой воды в почву. По оценке исполняющего обязанности начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрия Савина, при неблагоприятной ситуации прогнозируется возможное вскрытие малых рек на Алтае уже в третьей декаде марта. Дневные температуры в этот период могут достигать значений +5 — +10 °C.

Именно поэтому в крае уже начали выполнять весь комплекс мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения паводкоопасного периода 2021 года.

«Окончательное формирование факторов, влияющих на прохождение весеннего половодья в бассейне Верхней Оби, произойдет не ранее первой декады марта. Любые предварительные прогнозы по мощности ожидаемого паводка могут быть изменены фактической погодной ситуацией, которая будет складываться в марте», — пояснил 17 февраля в ходе пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самое масштабное наводнение на территории Алтайского края случилось в начале июня 2014 года: под водой оказались десятки тысяч домов, а общий ущерб от паводка составил более пяти миллиардов рублей.

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