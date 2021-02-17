Красноярск, , 12:08 — REGNUM Уголовное дело по факту схода 26 железнодорожных вагонов с углем в Красноярском крае возбудило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по предварительным данным, 16 февраля 17:49 (13:49 мск) на втором пути на перегоне ст. Стофато — ст. Джебь Красноярской железной дороги во время прохождения состава грузового поезда произошел сход 26 полувагонов с каменным углем.

Кроме того, отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал и указывается, что на место инцидента выехала группа следователей, занимающаяся проведением следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате железнодорожной аварии в Курагинском районе Красноярского края сошли с рельсов 26 товарных вагонов с углем.