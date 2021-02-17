Уфа, , 11:57 — REGNUM Водоснабжение села восстановлено в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба администрация Кушнаренковского района республики.

Сообщается, что проблема с водоснабжением села с. Шарипово была решена.

«Вода в школу, детский сад, дом престарелых, сельско-врачебную амбулаторию и в дома жителей поступила», — говорится в сообщении пресс-служба городской администрации.

Ранее СМИ сообщали о том, что 16 февраля Кушнаренковские районные электрические сети из-за задолженности отключили от электричества водонапорную башню в этом селе. В итоге замерзла пластиковая водопроводная труба, отходящая от нее. В результате все село осталось без воды.

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