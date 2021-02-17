Уфа, 17 февраля 2021, 11:57 — REGNUM Водоснабжение села восстановлено в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба администрация Кушнаренковского района республики.
Сообщается, что проблема с водоснабжением села с. Шарипово была решена.
Ранее СМИ сообщали о том, что 16 февраля Кушнаренковские районные электрические сети из-за задолженности отключили от электричества водонапорную башню в этом селе. В итоге замерзла пластиковая водопроводная труба, отходящая от нее. В результате все село осталось без воды.
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