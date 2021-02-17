Баргузинский район, Бурятия, , 11:37 — REGNUM Спасатели сообщили о выходе 11 февраля наледевых вод реки Суво в Баргузинском районе Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, под угрозой подтопления оказались пять домов расположенного поблизости одноимённого села.

На место выехали сотрудники районной администрации, к работам по ликвидации угрозы были привлечены местные жители. 12 февраля была произведена распиловка льда, прорыта траншея длиной 200 метров. Её регулярно пришлось расчищать от шуги.

«В настоящий момент угрозы населенному пункту нет. Оповещение населения организовано путем подворового обхода и через социальные сети. Стоит отметить, что в данной местности выход наледных вод возникает ежегодно», — отметили в управлении.