Самара, , 11:36 — REGNUM 25 многоквартирных домов остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе в Самаре. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что авария на водопроводе произошла 17 февраля на Зубчаниновском шоссе. Отопление и горячее водоснабжение в доме подаются в штатном режиме. Сейчас специалисты ликвидируют прорыв.

После завершения работы коммунальные службы начнут устранять наледь, которая образовалась на дороге.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры взяли на контроль данную ситуацию. По итогам проверки они будут решать вопрос о мерах прокурорского реагирования, также они дадут оценку действиям ответственных лиц.

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