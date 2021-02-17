Джаяпура, Индонезия, , 11:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Джаяпуре провинции Папуа, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии заявили, что землетрясение произошло 17 февраля 2021 года в 02:09 по местному времени.

Землетрясение произошло в 60 км к северо-западу от Джаяпуры. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Восточная Ява.

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