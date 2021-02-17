Чита, , 11:20 — REGNUM В Забайкалье пришли настоящие сибирские морозы. По данным синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни (18−20 февраля) будет опускаться до — 40 °C. Ночные температуры 18 февраля будут доходить до — 20−25 °C (по восточной половине края ожидается — 27−32 °С). Днём будет от — 3 °C до +2 °С (по северной половине края — 10−15 °С).

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К 19 февраля температура ночью опустится до — 12−17 °С (при прояснении будет — 22−27 °С), днём — 3−8 °С, местами — 9−14 °С.

Уже 20 февраля при прояснении будет — 30−35 °C, по северной половине края — до — 40 °C, днём — 5−10 °C, местами — 13−18°C, по южной половине края — 0−5 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада: снег собранный с читинских улиц свозится на базу ДМРСУ по ул. Аянская, а затем уже утилизируется на полигоне.

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