Чебоксары, , 11:04 — REGNUM Житель Чебоксар стал жертвой мошенников, желая организовать свидание в кинозале и трижды оплатив аренду зала. Выяснилось, что такого кинотеатра в городе нет, а его адрес подсказала девушка, с которой он переписывался на сайте знакомств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

14 февраля в полицию обратился 31-летний чебоксарец, который стал жертвой аферистов. В отделе он рассказал, что на одном из сайтов познакомился с девушкой и после переписки пригласил её в кино, при этом собеседница не только сама предложила кинотеатр, но и скинула ссылку на сайт.

Согласно информации, размещенной в сети, данный кинотеатр якобы находился в одном из торговых центров Чебоксар. В полиции отмечают, что мужчина сначала оплатил аренду кинозала на четыре часа, затем повторил перевод, так как средства якобы не поступили. Оператор сайта подтвердил, что аренда зала была оплачена дважды, прислав ссылку якобы для возврата средств — в итоге с его счёта в третий раз были списаны деньги.

Правоохранители отмечают, что чебоксарец решил сам забрать деньги, но выяснилось, что в Чебоксарах нет такого кинотеатра. Ущерб составил 14 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 54-летний чебоксарец стал жертвой мошенников, «случайно дважды оплатив за проживание в номере в ялтинском санатории». Однако после оплаты ему никто не перезвонил и не сообщил о переплате. В ходе разбирательства выяснилось, что такого санатория в Ялте нет.

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