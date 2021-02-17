Благовещенск, , 10:52 — REGNUM В Благовещенске Амурской области в гимназии №1 в течение учебного дня 17 февраля сразу трое детей потеряли сознание. К школе съехались экстренные службы — скорая помощь, пожарные, полиция. О ЧП в своём телеграм-канале написал мэр города Олег Имамеев.

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Глава Благовещенска принял решение отпустить всех учащихся домой. Сотрудники администрации города, экстренные службы, правоохранительные органы работают на месте и пытаются установить причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в больницу обратилась школьная учительница после конфликта с учеником в школе. По её словам, она получила удар в лицо от десятиклассника после того, как сделала ему замечание на уроке.