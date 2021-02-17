Анкара, , 10:54 — REGNUM На юге Турции были задержаны пять граждан РФ, которые пытались незаконным образом перебраться на территорию страны из Сирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба минобороны Турции

«На турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что среди задержанных российских граждан — женщина, которая ранее разыскивалась в связи с ее членством в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один гражданин Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровске первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению 32-летнего уроженца Центрально-Азиатской республики за подготовку к теракту на одной из несанкционированных акций.