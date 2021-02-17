Иркутск, , 10:52 — REGNUM В Иркутске по отрицательным мотивам уволен начальник СИЗО-1. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ ФСИН РФ, работающая в регионе комиссия ФСИН России выявила многочисленные недостатки в работе подразделения.

Кроме того, от работы временно отстранены заместитель начальника СИЗО-1, начальник оперативного отдела СИЗО-1 и заместитель начальника ИК-6. Проверке теперь подлежит соблюдение законности всех ранее возбужденных уголовных дел и условий содержания под стражей подозреваемых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее группа сотрудников ФСИН России провела комплексную проверку работы в СИЗО и ИК-6 в Иркутской области. По её итогам были возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений.

В частности, были установлены подозреваемые в совершении возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении осуждённого Б. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

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