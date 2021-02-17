Барнаул, , 10:38 — REGNUM В Алтайском крае передано штурмовое предупреждение в связи с непогодой. По данным синоптиков, в ближайшие дни — 18−19 февраля — в регионе усилятся осадки с метелями и порывистым ветром.

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На дорогах — гололедные явления, сильная гололедица. По югу — мокрый снег. Утрами — туман.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зоне атмосферных фронтов Сибирского циклона снегопады и метели ожидаются и в других регионах юга Сибири.