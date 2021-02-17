Тюмень, , 10:29 — REGNUM В Тюмени с 15 по 17 февраля четыре человека выпали из окон многоэтажек. О случае, произошедшем 17 февраля, сообщает «Тюменская область сегодня».

Тело женщины найдено утром возле дома на Энергостроителей, 15. СКР проводит доследственную проверку обстоятельств трагедии.

Ранее, в ночь на 15 февраля были обнаружена тела двух человек. Мужчина 22 лет выпал из окна дома на улице Пермякова, а на улице Федюнинского из окна восьмого этажа выпала 41-летняя женщина. Днём из окна дома №34 на улице Домостроителей с седьмого этажа упала 29-летняя женщина. На момент приезда полицейских она была жива, пострадавшая госпитализирована в реанимацию с тяжёлыми травмами. На данный момент она находится в коме.

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