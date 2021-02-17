Назаровский р-н, , 10:19 — REGNUM Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в Красноярском крае после истязания ребёнка-инвалида матерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в прокуратуре региона.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту истязания матерью своего сына в Назаровском районе. Установлено, что жительница посёлка Бор с 7 по 9 февраля систематически избивала своего годовалого сына.

По данным прокуратуры, органы системы профилактики Назаровского района не приняли мер по защите проживающих в семье детей, несмотря на имеющуюся информацию о злоупотреблении матерью и её сожителем спиртными напитками. Также было известно о фактах неоднократного привлечения к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Соседи характеризовали указанную семью отрицательно.

Из-за бездействия работников органов системы профилактики ребёнок стал жертвой физического насилия со стороны матери.

Главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД России «Назаровский» внесены представления.

Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности.

Детей, в том числе пострадавшего ребёнка, забрали у матери и поместили в учреждение здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении матери ребёнка-инвалида возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).

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