Назаровский р-н, 17 февраля 2021, 10:19 — REGNUM Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) возбуждено в Красноярском крае после истязания ребёнка-инвалида матерью. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в прокуратуре региона.
Краевая прокуратура организовала проверку по факту истязания матерью своего сына в Назаровском районе. Установлено, что жительница посёлка Бор с 7 по 9 февраля систематически избивала своего годовалого сына.
По данным прокуратуры, органы системы профилактики Назаровского района не приняли мер по защите проживающих в семье детей, несмотря на имеющуюся информацию о злоупотреблении матерью и её сожителем спиртными напитками. Также было известно о фактах неоднократного привлечения к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Соседи характеризовали указанную семью отрицательно.
Из-за бездействия работников органов системы профилактики ребёнок стал жертвой физического насилия со стороны матери.
Главе администрации Назаровского района и начальнику МО МВД России «Назаровский» внесены представления.
Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о халатности.
Детей, в том числе пострадавшего ребёнка, забрали у матери и поместили в учреждение здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, в отношении матери ребёнка-инвалида возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).
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