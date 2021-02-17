Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Двое мужчин зажгли файеры с синим дымом на станции петербургского метро «Гражданский проспект». Идёт розыск хулиганов. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 февраля около 23 часов в вестибюле станции «Гражданский проспект» на первой (красной) линии. Мужчины зажгли файеры с синим дымом, а их спутница сняла это на камеру мобильного телефона.

«В результате инцидента пострадавших нет. Имущество метрополитена не повреждено», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному инциденту.

Напомним, что файеры часто используют футбольные болельщики, а синий — один из цветов петербургского «Зенита».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти