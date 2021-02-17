Хабаровск, , 10:16 — REGNUM В Хабаровске первый Восточный окружной военный суд приговорил к заключению 32-летнего уроженца Центрально-Азиатской республики за подготовку к теракту на одной из несанкционированных акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет АиФ-Дальинформ.

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В ходе следственных действий УФСБ региона и в суде было установлено, что осужденный входил в международную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он участвовал в её финансировании, привлекал новых сторонников и планировал сам совершить теракт в Хабаровске.

Осужденный лично приготовил зажигательные устройства (так называемый «Коктейль Молотова»), которые намеривался применить в Хабаровске.

Террорист был задержан 17 июля 2020 года при перевозке подготовленных к применению средств.

Суд признал подсудимого виновным в финансировании терроризма, участии в деятельности террористической организации, прохождении обучения для совершения теракта, приготовлении к совершению теракта и содействии терроризму. Его приговорили к трём годам тюрьмы и семи годам — в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ России пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации. Участников группировки задержали в Новосибирске и Томске.