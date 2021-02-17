Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM В Екатеринбурге погибли два человека в ходе пожара в частном доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Когда спасатели прибыли на место, дом на ул. Красноуфимская, 40 уже полыхал. «Создавалась реальная угроза обрушения кровли внутрь дома», — сообщили в МЧС.

Сначала от очевидцев не поступало сведений о том, что внутри может ещё кто-то быть. И лишь после локализации пожара появилась информация о том, что в доме могут находиться люди. Тогда пожарные, несмотря на возможное обрушение кровли, вошли внутрь и обнаружили погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе загорелся павильон быстрого питания. Никто не пострадал.

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