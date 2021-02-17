Соледар, ДНР, 17 февраля 2021, 10:03 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В пресс-службе рассказали, что украинские формирования выпустили восемь гранат из автоматического станкового гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Ленинское.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин навестил в больнице командира Народной милиции ДНР Сергея Попова, получившего ранения в результате теракта в Горловке.
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