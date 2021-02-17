Соледар, ДНР, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован один обстрел территории ДНР со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 17 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе рассказали, что украинские формирования выпустили восемь гранат из автоматического станкового гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Ленинское.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин навестил в больнице командира Народной милиции ДНР Сергея Попова, получившего ранения в результате теракта в Горловке.

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