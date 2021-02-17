Тбилиси, , 09:53 — REGNUM В Тбилиси из-за пожара в восьмиэтажном жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, ЧП произошло в ночь на 17 февраля. Пожар возник в одной из квартир на седьмом этаже. По словам соседей, там жил один мужчина. Он погиб.

Сообщается, что тушить пожар прибыли девять пожарных расчётов. Также от огня пострадали квартиры на шестом и восьмом этажах. Жильцов удалось своевременно эвакуировать. Пострадавших нет.

Причина пожара и нанесенный им ущерб уточняются. На месте работают следователи.

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