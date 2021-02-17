Чита, , 09:48 — REGNUM Глава ГУ МВД по Забайкальскому краю Вячеслав Еговцев обеспокоен масштабами распространения синтетических наркотиков в регионе. Из его доклада об итогах деятельности ведомства в 2020 году, обнародованном в краевом парламенте, следует, что их распространение представляет серьёзную угрозу региону. Подробности сегодня, 17 февраля, сообщает сайт краевого парламента.

Всего за год в Забайкалье было раскрыто 109 преступлений, совершенных организованными группами, к уголовной ответственности привлечено 110 лидеров и активных участников. В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники полиции в 2020 году пресекли деятельность трёх организованных преступных групп, поставлявших в регион синтетические наркотики.

Всего за 2020 год забайкальская полиция выявила 1511 наркопреступлений, из которых 879 — тяжких и особо тяжких, 598 — в крупном и особо крупном размере, 550 — связанных со сбытом наркотиков.

По оконченным уголовным делам органами внутренних дел было изъято более 417 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года в Забайкальском крае произошло сокращение на 3,7% общего количества зарегистрированных преступлений и на 11,6% — противоправных деяний в общественных местах, снижение преступности среди несовершеннолетних.

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