Ульяновск, , 09:50 — REGNUM Проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском, в результате которого один ребенок погиб, проводит прокуратура Ульяновской области. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью малолетней, тело которой обнаружено вечером 16 февраля 2021 года в одном из домов на станции Молвино», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что погибшая девочка воспитывалась в многодетной семье и что причиной ее смерти, по предварительным данным, стало отравление продуктами горения во время пожара.

Кроме того, отмечается, что прокуратура ведет проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контролирующих структур, и выясняет условия и обстоятельства, которые способствовали трагическому инциденту.

«Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара.