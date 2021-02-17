Краснодар, , 09:41 — REGNUM Решение по громкому уголовному делу об убийстве девятилетнего мальчика в станице Баговской Мостовского района вынес суд Краснодарского края 16 февраля, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Виновной в убийстве признана 29-летняя женщина, сама имеющая детей.

Как установлено в суде, днём 10 мая 2019 года девятилетний мальчик пришел в гости к сожительнице дяди. В доме ребёнок громко включил музыку, а женщина потребовала ее выключить, так как боялась, что проснуться её маленькие дети. В результате ссоры взрослая женщина задушила ребёнка, а затем спрятала тело. В тот же день о пропаже сына в правоохранительные органы заявила мать мальчика. Были организованы поиски, в которых обвиняемая принимала участие.

Приговором Краснодарского краевого суда женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничения свободы сроком на один год. Приговор в законную силу ещё не вступил.