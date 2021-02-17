Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM В Бурятии завершился процесс в отношении руководителя завода завода по изготовлению металлических конструкций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его обвиняли в сокрытии денег от налоговой службы.

По данным следствия, предприятие к 1 октября 2018 года недоплатила по налогам более 35 млн рублей. Налоговая начала процедуры по принудительному взысканию денежных средств.

«Однако руководитель в нарушение налогового законодательства умышленно сокрыл денежные средства компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика», — отметили в управлении.

Кроме того, более сорока уволившихся работников предприятия долгое время не получали зарплату. Задолженность в 3,6 млн рублей была погашена руководством завода лишь после возбуждения уголовного дела.

В результате обвиняемый был признан виновным и приговорён к 2 годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в размере 70 тыс. рублей.