Таштагол, , 09:33 — REGNUM Прокуратура Кузбасса сообщила результаты проверки, назначенной после избиения подростков в Таштаголе. Отмечается, что были выявлены грубые нарушения законодательства в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что 26 января появилась информация о том, что на территории города Таштагола группа подростков избивает несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что участниками конфликта являлись ученики 8−9 классов школ, а также студенты 1 курса Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания. Один из инициаторов конфликта состоял на учёте.

«Прокурор г. Таштагола внёс представления начальникам отдела МВД России по Таштагольскому району и управления образования администрации Таштагольского муниципального района и потребовал устранить допущенные нарушения. Представления находятся на рассмотрении, — уточнили в ведомстве. — Сотрудниками отдела МВД России по Таштагольскому району в отношении 21 родителя подростков составлены административный протоколы за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Таштагольского района девять родителей уже привлечены к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения. Остальные административные дела находятся на рассмотрении».

Также следователи в настоящее время проводятся доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).