Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар в торговом павильоне быстрого питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Павильон загорелся ночью с 16 на 17 февраля 2021 года. Повреждена внутренняя отделка и торговое оборудование.

На момент инцидента в точке общепита на улице Техническая никого не было. Спасатели справились с пожаром за десять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл крупный пожар в офисном центре на улице Белинского.

Читайте ранее в этом сюжете: Тушение пожара в офисном здании в Екатеринбурге осложнилось