Ульяновск, , 09:32 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР по региону.

Пожар произошёл 16 февраля в селе Молвино Тереньгульского района. По предварительным данным следствия, в результате возгорания погибла восьмилетняя девочка, её матери удалось спасти двухлетнего сына и его 13-летнего брата. Дети в настоящее время находятся в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Ульяновской области назвала предварительную причину смерти ребёнка: она могла умереть из-за отравления продуктами горения.

Напомним, информация о пожаре поступила спасателям в 16:30 мск, в 17:04 открытое горение было ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

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