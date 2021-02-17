Чита, , 09:30 — REGNUM По итогам 2020 года в Забайкальском крае произошло сокращение на 3,7% общего количества зарегистрированных преступлений и на 11,6% — противоправных деяний в общественных местах, снижение преступности среди несовершеннолетних. Об этом депутатам регионального парламента доложил сегодня, 17 февраля, глава регионального ГУ МВД Вячеслав Еговцев. Его слова цитирует сайт краевого законодательного собрания.

Также было отмечено, что в сравнении с 2019 годом удельный вес раскрытых в Забайкалье преступлений составил 57,7%, в то время как в ДФО уровень раскрываемости составляет 53,3%, а в целом по России — 51,4%.

По раскрытию тяжких преступлений показатель региона — 61,1% (для сравнения: по ДФО — 45,5%, по РФ — 40,6%). В рамках декриминализации экономики Забайкалья в течение 2020 года сотрудниками полиции выявлено 332 преступления, из них 186 квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие, 135 — с крупным или особо крупным ущербом. Из 65 преступлений коррупционной направленности выявлено 18 фактов взяточничества.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в целом количество преступлений в России увеличилось на 1,2% — почти до 1,9 млн. При этом уровень преступности вырос более чем в половине регионов страны. Наибольший прирост числа выявленных преступлений в абсолютном выражении зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи), Москве (на 4,9 тысячи) и Новосибирской области (на 4 тысячи).

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