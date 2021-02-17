Джакарта, , 09:26 — REGNUM Поисково-спасательная группа Индонезии нашла тело еще одного погибшего в результате оползней, сообщает Antara.

Под завалами было обнаружено тело мужчины, личность которого пока не известна. Всего в результате оползней погибли 13 человек. Ещё шесть человек числятся пропавшими без вести.

Семьи погибших получат компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по человеческому развитию и культуре Мухаджир Эффенди посетил жителей, пострадавших от оползней, в округе Нгетос провинции Восточная Ява.

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