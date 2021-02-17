Москва, , 09:26 — REGNUM В результате того, что на севере столицы России легковой автомобиль въехал в автобусную остановку, по предварительным данным, пострадал один человек. Об этом 17 февраля сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«На улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль выехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Предварительно один пострадавший», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что произошедшее не повлияло на движение транспорта в данном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирске после наезда водителя на женщину с коляской организована прокурорская проверка.