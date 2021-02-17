Уфа, , 09:09 — REGNUM Подозреваемого в нападении на женщину-водителя задержали в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник в органах правопорядка.

По информации журналистов, нападение на 34-летнюю женщину-водителя произошло в Учалинском районе.

По предварительной версии следствия, находясь в автомашине, которой управляла женщина, фигурант уголовного дела изнасиловал ее, а затем ограбил.

Сообщается, что в настоящий момент подозреваемый задержан стражами порядка. По данному факту были возбуждены уголовные дела, их расследование продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии раскрыто двойное изнасилование