Тюмень, , 09:03 — REGNUM В Тюмени осуждена пара бутлегеров, у которых был изъят контрафактный алкоголь на сумму более 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Сорокалетние супруги из Тюмени в течение года через интернет закупили более 8,8 тыс. бутылок контрафактного алкоголя для дальнейшего сбыта. Также они приобрели этиловый спирт, пищевые красители и изготовили не менее 775 литров кустарной алкогольной продукции. Помимо этого, соучастники незаконно использовали товарные знаки известных зарубежных и российских производителей алкоголя. Таким образом обладателям товарных знаков нанесён ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей.

Калининский районный суд Тюмени назначил мужчине штраф в размере 700 тыс. рублей в доход государства, а его супруге — 500 тыс. рублей. Солидарно с осуждённых в пользу двух правообладателей товарных знаков взыскано 1,8 млн рублей.