Барнаул, , 09:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2199 человек, причём 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 165 человек, +27 за последние сутки) и ОРВИ (23 327 человек, +122 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 41 949 (+159 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 373 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 100 пациентов (+1 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлены 1859 детей с коронавирусом (+15 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 37 533 человека (+163 за последние сутки).

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