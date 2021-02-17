Иркутск, , 08:33 — REGNUM В Братском районе Иркутской области следователи выясняют обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Авария произошла рано утром 17 февраля на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск в районе посёлка Кузнецовка. Столкнулись иномарка «Тойота Ипсум», грузовой автомобиль и рейсовый автобус. Погибли водитель автобуса, водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Установлено, что легковой автомобиль на высокой скорости въехал в грузовой автомобиль КамАЗ в составе автопоезда МАЗ. Затем в иномарку врезался рейсовый автобус, следовавший из Иркутска в Железногорск-Илимский. Несколько пассажиров автобуса получили серьёзные травмы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, по имеющейся информации, в ДТП погибли пять человек — водитель автобуса и четыре человека из иномарки.

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По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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