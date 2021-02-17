Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в республике жертвами COVID-19 стали 695 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 32 600. Из них выздоровели к настоящему времени 30 124 человека. В госпиталях на лечении остаются 734 пациента. 32 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1306 коек, занято — 734, свободно — 572 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,2%. Амбулаторное лечение проходят 1047 пациентов с COVID-19, наблюдается 95 человек», — отметили в штабе.