Хабаровск, , 08:29 — REGNUM Бушующий циклон, пришедший из Приморья в Хабаровский край, нанёс самый большой ущерб Советско-Гаванскому и Ванинскому районам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В двух районах с 13 зданий сорваны кровли: восемь из них относятся к социальной сфере, пять — многоквартирные дома. В обоих муниципалитетах местные власти ввели режим ЧС.

«Власти края готовы оказать обоим районам как помощь из краевого материального резерва, так и финансовую. В течение дня в пострадавших районах оценят ущерб и представят данные в правительство Хабаровского края», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края ликвидируют последствия снежного циклона, проводятся восстановительные работы. От стихии больше всех пострадали Советско-Гаванский и Ванинский районы, где ветром повалило линии электропередачи.